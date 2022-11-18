Опубликован график отключений света в Харькове и области на следующую неделю
АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых (веерных) отключений электроэнергии в Харьковской области на период с 21 по 25 ноября.
Размещен график на сайте АО «Харьковоблэнерго».
Как и ранее, свет будут отключать в разные промежутки времени с 7.00 до 21.00. Населенные пункты и территории разделены на 12 очередей, каждую из которых будут обесточивать максимум на 3 часа.
Напомним, в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых (веерных) отключений электроэнергии в Харьковской области на период с 21 по 25 ноября.".