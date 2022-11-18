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Опубликован график отключений света в Харькове и области на следующую неделю

Общество 17:13   18.11.2022
Елена Нагорная
Опубликован график отключений света в Харькове и области на следующую неделю

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых (веерных) отключений электроэнергии в Харьковской области на период с 21 по 25 ноября.

Размещен график на сайте АО «Харьковоблэнерго».

Как и ранее, свет будут отключать в разные промежутки времени с 7.00 до 21.00. Населенные пункты и территории разделены на 12 очередей, каждую из которых будут обесточивать максимум на 3 часа.

Напомним, в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых (веерных) отключений электроэнергии в Харьковской области на период с 21 по 25 ноября.".