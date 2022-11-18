Опубліковано графік вимкнень світла в Харкові та області на наступний тиждень

АТ “Харківобленерго” опублікувало графік погодинних (віялових) відключень електроенергії у Харківській області на період з 21 по 25 листопада.

Розміщено графік на сайті АТ “Харківобленерго”.

Як і раніше, світло вимикатимуть у різні проміжки часу з 7.00 до 21.00. Населені пункти та території поділені на 12 черг, кожну з яких знеструмлюватимуть максимум на 3 години.

Нагадаємо, у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.