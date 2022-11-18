У суботу на Харківщині продовжаться віялові відключення світла – Укренерго

Планові (віялові) відключення світла завтра, 19 листопада, будуть застосовуватись у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00.

Про це повідомляють в Укренерго та розраховують, що додаткові аварійні відключення не знадобляться.

“Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – наголосили у національній енергетичній компанії.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік погодинних відключень з 14 по 20 листопада – дивіться тут.

Також Харківобленерго вже опублікувало графік на період із 21 по 25 листопада.