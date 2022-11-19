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Гололед в Харькове: сотни коммунальщиков посыпают дорожки песком

Общество 12:12   19.11.2022
Елена Нагорная
Гололед в Харькове: сотни коммунальщиков посыпают дорожки песком Фото: Харьковский горсовет

С раннего утра 19 ноября более 900 работников КП «Харьковблагоустройство» посыпали песком тротуары и придомовые территории в связи с гололедом.

Больше всего коммунальщиков вышло в Салтовском, Шевченковском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

О том, что сегодня в Украине и в частности на Харьковщине разбушуется стихия — предупреждал Укргидрометцентр. Сильный снег с дождем, ветер и гололед. Таким погодным условиям присвоили І уровень опасности, желтый. Синоптики предположили, что это может привести к нарушению движения транспорта.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 12:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С раннего утра 19 ноября более 900 работников КП «Харьковблагоустройство» посыпали песком тротуары и придомовые территории в связи с гололедом.".