Гололед в Харькове: сотни коммунальщиков посыпают дорожки песком
Фото: Харьковский горсовет
С раннего утра 19 ноября более 900 работников КП «Харьковблагоустройство» посыпали песком тротуары и придомовые территории в связи с гололедом.
Больше всего коммунальщиков вышло в Салтовском, Шевченковском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
О том, что сегодня в Украине и в частности на Харьковщине разбушуется стихия — предупреждал Укргидрометцентр. Сильный снег с дождем, ветер и гололед. Таким погодным условиям присвоили І уровень опасности, желтый. Синоптики предположили, что это может привести к нарушению движения транспорта.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 12:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С раннего утра 19 ноября более 900 работников КП «Харьковблагоустройство» посыпали песком тротуары и придомовые территории в связи с гололедом.".