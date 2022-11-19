Гололед в Харькове: сотни коммунальщиков посыпают дорожки песком

С раннего утра 19 ноября более 900 работников КП «Харьковблагоустройство» посыпали песком тротуары и придомовые территории в связи с гололедом.

Больше всего коммунальщиков вышло в Салтовском, Шевченковском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

О том, что сегодня в Украине и в частности на Харьковщине разбушуется стихия — предупреждал Укргидрометцентр. Сильный снег с дождем, ветер и гололед. Таким погодным условиям присвоили І уровень опасности, желтый. Синоптики предположили, что это может привести к нарушению движения транспорта.