Ожеледиця в Харкові: сотні комунальників посипають доріжки піском
Зранку 19 листопада понад 900 працівників КП “Харківблагоустрій” посипали піском тротуари та прибудинкові території у зв’язку з ожеледицею.
Найбільше комунальників вийшло у Салтівському, Шевченківському та Індустріальному районах, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Про те, що сьогодні в Україні і зокрема на Харківщині вируватиме стихія – попереджав Укргідрометцентр. Сильний сніг з дощем, вітер і ожеледиця. Таким погодним умовам надали І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики припустили, що це може спричинити порушення руху транспорту.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 12:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 19 листопада понад 900 працівників КП “Харківблагоустрій” посипали піском тротуари та прибудинкові території у зв’язку з ожеледицею.".