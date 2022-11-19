Ожеледиця в Харкові: сотні комунальників посипають доріжки піском

Зранку 19 листопада понад 900 працівників КП “Харківблагоустрій” посипали піском тротуари та прибудинкові території у зв’язку з ожеледицею.

Найбільше комунальників вийшло у Салтівському, Шевченківському та Індустріальному районах, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Про те, що сьогодні в Україні і зокрема на Харківщині вируватиме стихія – попереджав Укргідрометцентр. Сильний сніг з дощем, вітер і ожеледиця. Таким погодним умовам надали І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики припустили, що це може спричинити порушення руху транспорту.