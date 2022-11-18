Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори

Сьогодні на боротьбу зі снігом у Харкові виходило понад 2 тисячі комунальників. Прибирали вулиці, двори, сквери та парки.

У дворах житлових будинків у всіх районах міста сніг розчищали 1790 робітників КП “Харківблагоустрій”. Прибирали доріжки та внутрішньоквартальні дороги, посипали їх протиожеледною сумішшю. Допомагали їм у цьому 15 одиниць автотракторної техніки та 19 засобів малої механізації, розповідають у Харківській міськраді із посиланням на департамент житлово-комунального господарства.

Ще 322 працівники СКП “Харківзеленбуд” прибирали сніг у парках, скверах та на червоних лініях уздовж доріг. Для цього було задіяно 25 одиниць автотракторної техніки.



Фото: Харківська міськрада