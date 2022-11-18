Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори
Сьогодні на боротьбу зі снігом у Харкові виходило понад 2 тисячі комунальників. Прибирали вулиці, двори, сквери та парки.
У дворах житлових будинків у всіх районах міста сніг розчищали 1790 робітників КП “Харківблагоустрій”. Прибирали доріжки та внутрішньоквартальні дороги, посипали їх протиожеледною сумішшю. Допомагали їм у цьому 15 одиниць автотракторної техніки та 19 засобів малої механізації, розповідають у Харківській міськраді із посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
Ще 322 працівники СКП “Харківзеленбуд” прибирали сніг у парках, скверах та на червоних лініях уздовж доріг. Для цього було задіяно 25 одиниць автотракторної техніки.
Фото: Харківська міськрада
Новини за темою:
Ви читали новину: «Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 16:36;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на боротьбу зі снігом у Харкові виходило понад 2 тисячі комунальників. Прибирали вулиці, двори, сквери та парки.".