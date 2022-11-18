Live
  • П’ятниця 18.11.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори

Суспільство 16:36   18.11.2022
Елена Нагорная
Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори

Сьогодні на боротьбу зі снігом у Харкові виходило понад 2 тисячі комунальників. Прибирали вулиці, двори, сквери та парки.

У дворах житлових будинків у всіх районах міста сніг розчищали 1790 робітників КП “Харківблагоустрій”. Прибирали доріжки та внутрішньоквартальні дороги, посипали їх протиожеледною сумішшю. Допомагали їм у цьому 15 одиниць автотракторної техніки та 19 засобів малої механізації, розповідають у Харківській міськраді із посиланням на департамент житлово-комунального господарства.

Ще 322 працівники СКП “Харківзеленбуд” прибирали сніг у парках, скверах та на червоних лініях уздовж доріг. Для цього було задіяно 25 одиниць автотракторної техніки.


Фото: Харківська міськрада

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

11:10
У парках та скверах Харкова розчищають сніг (фото)
09:50
Сніг на Харківщині: в деокупованому місті розчищають дороги (фото)
22:05
На що підуть гроші: антикорупціонери проаналізували бюджет Харкова-2023
21:19
У Боровій повернули світло і готуються до увімкнення опалення – селищна рада
21:04
Патрульні показали, як врятували збитого на дорозі песика в Харкові (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Перший сніг у Харкові: понад 2 тисячі комунальників розчищали вулиці та двори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 16:36;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на боротьбу зі снігом у Харкові виходило понад 2 тисячі комунальників. Прибирали вулиці, двори, сквери та парки.".