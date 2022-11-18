Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы

Сегодня на борьбу со снегом в Харькове выходили более 2 тысяч коммунальщиков. Убирали улицы, дворы, скверы и парки.

Во дворах жилых домов во всех районах города снег расчищали 1790 рабочих КП «Харьковблагоустройство». Убирали дорожки и внутриквартальные дороги, посыпали их противогололедной смесью. Помогали им в этом 15 единиц автотракторной техники и 19 средств малой механизации, рассказывают в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Еще 322 работника СКП «Харьковзеленстрой» убирали снег в парках, скверах и на красных линиях вдоль дорог. Для этого было задействовано 25 единиц автотракторной техники.



Фото: Харьковский горсовет