Live
  • Пятница 18.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы

Общество 16:36   18.11.2022
Елена Нагорная
Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы Фото: Харьковский горсовет

Сегодня на борьбу со снегом в Харькове выходили более 2 тысяч коммунальщиков. Убирали улицы, дворы, скверы и парки.

Во дворах жилых домов во всех районах города снег расчищали 1790 рабочих КП «Харьковблагоустройство». Убирали дорожки и внутриквартальные дороги, посыпали их противогололедной смесью. Помогали им в этом 15 единиц автотракторной техники и 19 средств малой механизации, рассказывают в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Еще 322 работника СКП «Харьковзеленстрой» убирали снег в парках, скверах и на красных линиях вдоль дорог. Для этого было задействовано 25 единиц автотракторной техники.


Фото: Харьковский горсовет

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:10
В парках и скверах Харькова расчищают снег (фото)
09:50
Снег на Харьковщине: в деоккупированном городе расчищают дороги (фото)
22:05
На что пойдут деньги: антикоррупционеры проанализировали бюджет Харькова-2023
21:19
В Боровой вернули свет и готовятся к включению отопления — поссовет
21:04
Патрульные показали, как спасли сбитого на дороге пса в Харькове (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 16:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на борьбу со снегом в Харькове выходили более 2 тысяч коммунальщиков. Убирали улицы, дворы, скверы и парки.".