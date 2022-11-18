Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы
Фото: Харьковский горсовет
Сегодня на борьбу со снегом в Харькове выходили более 2 тысяч коммунальщиков. Убирали улицы, дворы, скверы и парки.
Во дворах жилых домов во всех районах города снег расчищали 1790 рабочих КП «Харьковблагоустройство». Убирали дорожки и внутриквартальные дороги, посыпали их противогололедной смесью. Помогали им в этом 15 единиц автотракторной техники и 19 средств малой механизации, рассказывают в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Еще 322 работника СКП «Харьковзеленстрой» убирали снег в парках, скверах и на красных линиях вдоль дорог. Для этого было задействовано 25 единиц автотракторной техники.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 16:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на борьбу со снегом в Харькове выходили более 2 тысяч коммунальщиков. Убирали улицы, дворы, скверы и парки.".