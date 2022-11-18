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Сніг із дощем, вітер та ожеледиця: завтра на Харківщині вируватиме стихія

Суспільство 19:46   18.11.2022
Олена Нагорна
Сніг із дощем, вітер та ожеледиця: завтра на Харківщині вируватиме стихія

Завтра, 19 листопада, по всій Україні та зокрема на Харківщині вируватиме стихія. В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Протягом доби у північно-східних областях прогнозуються значні опади – сніг із переходом у дощ, а також ожеледь. Цим явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

У всіх областях, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вдень 19 листопада у східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Цим явищам також присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

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“Складні погодні умови призведуть у більшості західних і центральних, північних та північно-східних областей до порушення (в Карпатському регіоні місцями припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях”, – застерігли в Укргідрометцентрі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 19:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 19 листопада, по всій Україні та зокрема на Харківщині вируватиме стихія. В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища.".