Сніг із дощем, вітер та ожеледиця: завтра на Харківщині вируватиме стихія

Завтра, 19 листопада, по всій Україні та зокрема на Харківщині вируватиме стихія. В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Протягом доби у північно-східних областях прогнозуються значні опади – сніг із переходом у дощ, а також ожеледь. Цим явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

У всіх областях, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вдень 19 листопада у східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Цим явищам також присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

“Складні погодні умови призведуть у більшості західних і центральних, північних та північно-східних областей до порушення (в Карпатському регіоні місцями припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях”, – застерігли в Укргідрометцентрі.