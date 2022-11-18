Снег с дождем, ветер и гололед: завтра на Харьковщине будет бушевать стихия
Завтра, 19 ноября, по всей Украине и в частности на Харьковщине будет бушевать стихия. В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях.
В течение суток в северо-восточных областях прогнозируются значительные осадки — снег с переходом в дождь, а также гололед. Этим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
Во всех областях, кроме юга, на дорогах гололедица. Днем 19 ноября в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Этим явлениям также присвоен І уровень опасности, желтый.
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«Сложные погодные условия приведут в большинстве западных и центральных, северных и северо-восточных областей к нарушению (в Карпатском регионе местами прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах», — предостерегли в Укргидрометцентре.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 ноября, по всей Украине и в частности на Харьковщине будет бушевать стихия. В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях.".