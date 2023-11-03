Шквали и небольшой дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 4 ноября

В субботу, 4 ноября, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь, а днем ожидают сильный ветер.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет небольшой дождь, столбики термометров будут показывать от 8 до 10 градусов тепла. Днем без осадков, ветер 7 – 12 м/с, температура – 14 – 16 градусов.

По области ночная температура составит 7 – 12 градусов тепла, днем – 12 – 17 градусов. Ночью также прогнозируется небольшой дождь. Днем осадков не ожидается, но синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с днем.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Харьковщины об ожидаемых завтра шквалах. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.