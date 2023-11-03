Шквали и небольшой дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 4 ноября
В субботу, 4 ноября, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь, а днем ожидают сильный ветер.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет небольшой дождь, столбики термометров будут показывать от 8 до 10 градусов тепла. Днем без осадков, ветер 7 – 12 м/с, температура – 14 – 16 градусов.
По области ночная температура составит 7 – 12 градусов тепла, днем – 12 – 17 градусов. Ночью также прогнозируется небольшой дождь. Днем осадков не ожидается, но синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с днем.
Напомним, синоптики предупреждали жителей Харьковщины об ожидаемых завтра шквалах. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, синоптики, суббота, харьковщина, шквалы;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 20:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 4 ноября, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь, а днем ожидают сильный ветер.".