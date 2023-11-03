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В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Общество 14:06   03.11.2023
Елена Нагорная
В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Днем в субботу, 4 ноября, по Харькову и области синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным ведомства, днем 3 ноября в Харькове и области будет сохраняться туман. Видимость составляет 200 — 500 метров. Это также I уровень опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 14:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в субботу, 4 ноября, по Харькову и области синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.".