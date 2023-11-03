В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Днем в субботу, 4 ноября, по Харькову и области синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным ведомства, днем 3 ноября в Харькове и области будет сохраняться туман. Видимость составляет 200 — 500 метров. Это также I уровень опасности.