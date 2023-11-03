В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
Днем в субботу, 4 ноября, по Харькову и области синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.
Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным ведомства, днем 3 ноября в Харькове и области будет сохраняться туман. Видимость составляет 200 — 500 метров. Это также I уровень опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, погода, прогноз, туман, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 14:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в субботу, 4 ноября, по Харькову и области синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.".