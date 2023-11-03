У суботу – шквали: жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду
Вдень у суботу, 4 листопада, у Харкові та області синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.
Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними відомства, вдень 3 листопада у Харкові та області зберігатиметься туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. Це також І рівень небезпечності.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрометцентр, погода, прогноз, туман, Харків, шквал;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у суботу, 4 листопада, у Харкові та області синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.".