У суботу – шквали: жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Вдень у суботу, 4 листопада, у Харкові та області синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними відомства, вдень 3 листопада у Харкові та області зберігатиметься туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. Це також І рівень небезпечності.