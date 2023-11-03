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У суботу – шквали: жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Суспільство 14:06   03.11.2023
Олена Нагорна
У суботу – шквали: жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Вдень у суботу, 4 листопада, у Харкові та області синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними відомства, вдень 3 листопада у Харкові та області зберігатиметься туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. Це також І рівень небезпечності.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 14:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у суботу, 4 листопада, у Харкові та області синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.".