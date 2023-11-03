Шквали й невеликий дощ. Прогноз погоди у Харкові та області на 4 листопада

У суботу, 4 листопада, на Харківщині вночі прогнозують дощ, а вдень очікують сильний вітер.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі йтиме невеликий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 10 градусів тепла. Вдень без опадів, вітер 7 – 12 м/с, температура – 14 – 16 градусів.

По області нічна температура становитиме 7 – 12 градусів тепла, вдень – 12 – 17 градусів. Вночі також прогнозують невеликий дощ. Вдень опадів не очікується, але синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15 – 20 м/с вдень.

Нагадаємо, синоптики попереджали мешканців Харківщини про шквали, які очікуються завтра. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.