На Харьковщине нет проблем с бесплатным инсулином — облздрав (видео)

В аптеках Харьковской области для больных сахарным диабетом доступны бесплатные сахароснижающие препараты и инсулин — их можно получить по рецепту врача.

В регионе зарегистрировано 100 тысяч больных сахарным диабетом, из которых инсулинозависимыми являются 20 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей, пишет пресс-служба ХОВА со ссылкой на замдиректора департамента здравоохранения Жанну Овчарову.

«Сейчас на Харьковщине нет проблем с бесплатным получением инсулина», — заверила чиновница.

Обеспечение больных инсулином и сахароснижающими лекарствами не прекращалось и в первые месяцы войны, заявила Овчарова. Тогда, по ее словам, врачи получали препараты от волонтеров, а больные могли заказать инсулин через «горячую линию» ХОВА.