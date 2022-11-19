Live
  • Субота 19.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

На Харківщині немає проблем із безкоштовним інсуліном – облздоров’я (відео)

Суспільство 10:46   19.11.2022
Елена Нагорная
На Харківщині немає проблем із безкоштовним інсуліном – облздоров’я (відео)

В аптеках Харківської області для хворих на цукровий діабет доступні безкоштовні цукрознижувальні препарати та інсулін – їх можна отримати за рецептом лікаря.

У регіоні зареєстровано 100 тисяч хворих на цукровий діабет, з яких інсулінозалежними є 20 тисяч осіб, зокрема 5 тисяч дітей, пише пресслужба ХОВА з посиланням на заступницю директора департаменту охорони здоров’я Жанну Овчарову.

“Зараз на Харківщині немає проблем із безкоштовним отриманням інсуліну”, – запевнила чиновниця.

Забезпечення хворих на інсулін і цукрознижувальні ліки не припинялося і в перші місяці війни, заявила Овчарова. Тоді, за її словами, лікарі отримували препарати від волонтерів, а хворі могли замовити інсулін через “гарячу лінію” ХОВА .

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

09:34
У місті на Харківщині розгортали пункт обігріву (фото)
08:50
Доба – без постраждалих, ворог обстріляв три райони Харківщини – Синєгубов
08:38
Перевіряли авто: холодну зброю відібрали поліцейські в чоловіків під Харковом
08:13
Обстрілами у Куп’янську розбито дорогу, а у Вовчанську – п’ять будинків – ДСНС
07:57
На Салтівці гасили пожежу у квартирі: загинув чоловік, жінку врятували

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині немає проблем із безкоштовним інсуліном – облздоров’я (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 10:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "В аптеках Харківської області для хворих на цукровий діабет доступні безкоштовні цукрознижувальні препарати та інсулін – їх можна отримати за рецептом лікаря.".