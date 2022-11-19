На Харківщині немає проблем із безкоштовним інсуліном – облздоров’я (відео)
В аптеках Харківської області для хворих на цукровий діабет доступні безкоштовні цукрознижувальні препарати та інсулін – їх можна отримати за рецептом лікаря.
У регіоні зареєстровано 100 тисяч хворих на цукровий діабет, з яких інсулінозалежними є 20 тисяч осіб, зокрема 5 тисяч дітей, пише пресслужба ХОВА з посиланням на заступницю директора департаменту охорони здоров’я Жанну Овчарову.
“Зараз на Харківщині немає проблем із безкоштовним отриманням інсуліну”, – запевнила чиновниця.
Забезпечення хворих на інсулін і цукрознижувальні ліки не припинялося і в перші місяці війни, заявила Овчарова. Тоді, за її словами, лікарі отримували препарати від волонтерів, а хворі могли замовити інсулін через “гарячу лінію” ХОВА .
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 10:46;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "В аптеках Харківської області для хворих на цукровий діабет доступні безкоштовні цукрознижувальні препарати та інсулін – їх можна отримати за рецептом лікаря.".