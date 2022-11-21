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«Гибнет все живое!» Спасатели ГСЧС сняли заминированные поля на Харьковщине

Общество 18:58   21.11.2022
Оксана Якушко
«Гибнет все живое!» Спасатели ГСЧС сняли заминированные поля на Харьковщине

Пиротехники ГСЧС во время проведения разведки в Харьковской области из дрона зафиксировали минирование полей и лесов.

«Тысячи противопехотных и противотанковых мин оставил враг. Гибнет все живое!» — отметили пиротехники ГСЧС.

В настоящее время в Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% от общей площади государства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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