«Гибнет все живое!» Спасатели ГСЧС сняли заминированные поля на Харьковщине

Пиротехники ГСЧС во время проведения разведки в Харьковской области из дрона зафиксировали минирование полей и лесов.

«Тысячи противопехотных и противотанковых мин оставил враг. Гибнет все живое!» — отметили пиротехники ГСЧС.

В настоящее время в Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% от общей площади государства.