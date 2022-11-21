«Гибнет все живое!» Спасатели ГСЧС сняли заминированные поля на Харьковщине
Пиротехники ГСЧС во время проведения разведки в Харьковской области из дрона зафиксировали минирование полей и лесов.
«Тысячи противопехотных и противотанковых мин оставил враг. Гибнет все живое!» — отметили пиротехники ГСЧС.
В настоящее время в Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% от общей площади государства.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пиротехники ГСЧС во время проведения разведки в Харьковской области из дрона зафиксировали минирование полей и лесов.".