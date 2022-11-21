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«Гине все живе!» Рятувальники ДСНС зафільмували заміновані поля на Харківщині

Суспільство 18:58   21.11.2022
Оксана Якушко
«Гине все живе!» Рятувальники ДСНС зафільмували заміновані поля на Харківщині

Піротехніки ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині з дрону зафіксували мінування полів та лісів.

«Тисячі протипіхотних та протитанкових мін залишив ворог. Гине все живе! – зазначили піротехніки ДСНС.

Наразі в Україні залишається близько 175 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% загальної площі держави.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині з дрону зафіксували мінування полів та лісів.".