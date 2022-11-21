«Гине все живе!» Рятувальники ДСНС зафільмували заміновані поля на Харківщині

Піротехніки ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині з дрону зафіксували мінування полів та лісів.

«Тисячі протипіхотних та протитанкових мін залишив ворог. Гине все живе! – зазначили піротехніки ДСНС.

Наразі в Україні залишається близько 175 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% загальної площі держави.