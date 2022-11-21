«Гине все живе!» Рятувальники ДСНС зафільмували заміновані поля на Харківщині
Піротехніки ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині з дрону зафіксували мінування полів та лісів.
«Тисячі протипіхотних та протитанкових мін залишив ворог. Гине все живе! – зазначили піротехніки ДСНС.
Наразі в Україні залишається близько 175 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% загальної площі держави.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 18:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині з дрону зафіксували мінування полів та лісів.".