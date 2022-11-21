На Харьковщине отапливаются 98% домов и запущены 96% котельных — Синегубов

В Харьковской области уже включили отопление в 98% жилых домов и запустили 96% котельных, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«У нас уже 98% жилых домов, которые мы планировали подключить к теплу, они уже подключены. 511 из 518 котельных сейчас уже работают. Это 96%. Это там, где мы можем восстановить, в том числе по Изюму, по Купянску и по Волчанску в том числе», — отметил глава ОВА.

Он напомнил, что 19 ноября впервые за много месяцев было восстановлено электроснабжение в поселке Купянск-Узловой.

«Далее будем двигаться по этой громаде для того, чтобы меньшие населенные пункты тоже получили электроэнергию. Поскольку люди, если даже нет централизованного отопления, они смогут альтернативными средствами отапливать свой дом. Продолжаем подключать газ. В Липцах, например, электроэнергии еще нет, но газоснабжение мы уже восстановили», — сказал Синегубов.