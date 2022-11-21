На Харківщині опалюються 98% будинків і запущено 96% котелень – Синєгубов
У Харківській області вже ввімкнули опалення в 98% житлових будинків та запустили 96% котелень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“У нас вже 98% житлових будинків, які ми планували під’єднати до тепла, вони вже під’єднані. 511 з 518 котелень наразі вже працюють. Це 96%. Це там, де ми можемо відновити, в тому числі по Ізюму, по Куп’янську і по Вовчанську в тому числі”, – зазначив голова ОВА.
Він нагадав, що 19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання у селищі Куп’янськ-Вузловий.
“Далі будемо рухатися по цій громаді для того, щоб менші населені пункти теж отримали електроенергію. Оскільки люди, якщо навіть немає централізованого опалення, вони зможуть альтернативними засобами опалювати свою оселю. Продовжуємо під’єднувати газ. У Липцях, наприклад, електроенергії ще немає, але газопостачання ми вже відновили”, – сказав Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині опалюються 98% будинків і запущено 96% котелень – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 14:37;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області вже ввімкнули опалення в 98% житлових будинків та запустили 96% котелень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".