На Харківщині опалюються 98% будинків і запущено 96% котелень – Синєгубов

У Харківській області вже ввімкнули опалення в 98% житлових будинків та запустили 96% котелень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“У нас вже 98% житлових будинків, які ми планували під’єднати до тепла, вони вже під’єднані. 511 з 518 котелень наразі вже працюють. Це 96%. Це там, де ми можемо відновити, в тому числі по Ізюму, по Куп’янську і по Вовчанську в тому числі”, – зазначив голова ОВА.

Він нагадав, що 19 листопада вперше за багато місяців було відновлено електропостачання у селищі Куп’янськ-Вузловий.

“Далі будемо рухатися по цій громаді для того, щоб менші населені пункти теж отримали електроенергію. Оскільки люди, якщо навіть немає централізованого опалення, вони зможуть альтернативними засобами опалювати свою оселю. Продовжуємо під’єднувати газ. У Липцях, наприклад, електроенергії ще немає, але газопостачання ми вже відновили”, – сказав Синєгубов.