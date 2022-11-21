В поселке Шевченково вернули свет после ракетного удара РФ
В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, который был частично обесточен в результате вражеского ракетного удара вечером 20 ноября, восстановили электроснабжение.
В результате обстрела были повреждены высоковольтная линия 10 кВ и линии 0,4 кВ — без электричества остались около 800 жителей населенного пункта, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Специалисты Шевченковского района электрических сетей (РЭС) оперативно приступили к работе и за несколько часов восстановили электроснабжение обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 20 ноября оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района. Вражеский боеприпас попал в двухэтажный многоквартирный дом, были повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла женщина-прокурор, также получил ранения 65-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 15:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, который был частично обесточен в результате вражеского ракетного удара вечером 20 ноября, восстановили электроснабжение.".