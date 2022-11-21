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В поселке Шевченково вернули свет после ракетного удара РФ

Происшествия 15:57   21.11.2022
Елена Нагорная
В поселке Шевченково вернули свет после ракетного удара РФ

В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, который был частично обесточен в результате вражеского ракетного удара вечером 20 ноября, восстановили электроснабжение.

В результате обстрела были повреждены высоковольтная линия 10 кВ и линии 0,4 кВ — без электричества остались около 800 жителей населенного пункта, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Специалисты Шевченковского района электрических сетей (РЭС) оперативно приступили к работе и за несколько часов восстановили электроснабжение обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 ноября оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района. Вражеский боеприпас попал в двухэтажный многоквартирный дом, были повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла женщина-прокурор, также получил ранения 65-летний мужчина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 15:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, который был частично обесточен в результате вражеского ракетного удара вечером 20 ноября, восстановили электроснабжение.".