В поселке Шевченково вернули свет после ракетного удара РФ

В поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, который был частично обесточен в результате вражеского ракетного удара вечером 20 ноября, восстановили электроснабжение.

В результате обстрела были повреждены высоковольтная линия 10 кВ и линии 0,4 кВ — без электричества остались около 800 жителей населенного пункта, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Специалисты Шевченковского района электрических сетей (РЭС) оперативно приступили к работе и за несколько часов восстановили электроснабжение обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 ноября оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района. Вражеский боеприпас попал в двухэтажный многоквартирный дом, были повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла женщина-прокурор, также получил ранения 65-летний мужчина.