Live
  • Понедельник 21.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры

Происшествия 15:26   21.11.2022
Елена Нагорная
Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры Фото: Харьковская облпрокуратура

По факту обстрелов Купянского района Харьковской области армией РФ открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В Харьковской облпрокуратуре напомнили, что 20 ноября около 22:20 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково.

«Российская ракета попала в двухэтажный 16-квартирный дом, что привело к его частичному разрушению. Кроме того, повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Харьковской области. Также получил ранения 65-летний мужчина», — пишут в прокуратуре.

Кроме этого, оккупанты обстреляли из РСЗО город Купянск — горела хозяйственная постройка площадью 150 квадратных метров.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:59
На Купянщине армия РФ активно пытается контратаковать — Синегубов
14:37
На Харьковщине отапливаются 98% домов и запущены 96% котельных — Синегубов
14:06
В городе на Харьковщине попрощаются с улицей Гагарина: стартовал опрос
13:27
В Боровой восстановили проезд на месте разрушенного оккупантами моста (фото)
12:57
Полтысячи жителей деоккупированной Харьковщины — снова с газом

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 15:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрелов Купянского района Харьковской области армией РФ открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".