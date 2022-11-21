Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту обстрелов Купянского района Харьковской области армией РФ открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В Харьковской облпрокуратуре напомнили, что 20 ноября около 22:20 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково.
«Российская ракета попала в двухэтажный 16-квартирный дом, что привело к его частичному разрушению. Кроме того, повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Харьковской области. Также получил ранения 65-летний мужчина», — пишут в прокуратуре.
Кроме этого, оккупанты обстреляли из РСЗО город Купянск — горела хозяйственная постройка площадью 150 квадратных метров.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 15:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрелов Купянского района Харьковской области армией РФ открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".