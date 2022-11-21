Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры

По факту обстрелов Купянского района Харьковской области армией РФ открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В Харьковской облпрокуратуре напомнили, что 20 ноября около 22:20 военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково.

«Российская ракета попала в двухэтажный 16-квартирный дом, что привело к его частичному разрушению. Кроме того, повреждены соседний дом и школа. В квартире погибла прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Харьковской области. Также получил ранения 65-летний мужчина», — пишут в прокуратуре.

Кроме этого, оккупанты обстреляли из РСЗО город Купянск — горела хозяйственная постройка площадью 150 квадратных метров.



Фото: Харьковская облпрокуратура