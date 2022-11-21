Ракетний удар по Шевченковому та обстріл Куп’янська з РСЗВ. Дані прокуратури
За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області армією РФ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
У Харківській облпрокуратурі нагадали , що 20 листопада близько 22:20 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Шевченкове.
“Російська ракета влучила у двоповерховий 16-квартирний будинок, що призвело до його часткового руйнування. Крім того, пошкоджено сусідній будинок та школу. У квартирі загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області. Також отримав поранення 65-річний чоловік“, – пишуть у прокуратурі.
Крім цього, окупанти обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ – горіла господарська споруда площею 150 квадратних метрів.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 15:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області армією РФ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".