Ракетний удар по Шевченковому та обстріл Куп’янська з РСЗВ. Дані прокуратури

За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області армією РФ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У Харківській облпрокуратурі нагадали , що 20 листопада близько 22:20 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Шевченкове.

“Російська ракета влучила у двоповерховий 16-квартирний будинок, що призвело до його часткового руйнування. Крім того, пошкоджено сусідній будинок та школу. У квартирі загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області. Також отримав поранення 65-річний чоловік“, – пишуть у прокуратурі.

Крім цього, окупанти обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ – горіла господарська споруда площею 150 квадратних метрів.



Фото: Харківська облпрокуратура