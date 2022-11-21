Унаслідок ракетного удару по Шевченковому загинула співробітниця прокуратури
Внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області 20 листопада загинула прокурорка Олена Маслич.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури та зазначають, що жінка з першого дня деокупації Шевченківської громади та Куп’янського району документувала факти збройної агресії РФ.
“Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила на повагу колективу за високий професіоналізм, чесність і відданість. У загиблої залишився 15-річний син”, – йдеться у дописі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області 20 листопада загинула прокурор Олена Маслич.".