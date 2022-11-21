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Унаслідок ракетного удару по Шевченковому загинула співробітниця прокуратури

Події 12:27   21.11.2022
Олена Нагорна
Унаслідок ракетного удару по Шевченковому загинула співробітниця прокуратури

Внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області 20 листопада загинула прокурорка Олена Маслич.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури та зазначають, що жінка з першого дня деокупації Шевченківської громади та Куп’янського району документувала факти збройної агресії РФ.

“Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила на повагу колективу за високий професіоналізм, чесність і відданість. У загиблої залишився 15-річний син”, – йдеться у дописі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області 20 листопада загинула прокурор Олена Маслич.".