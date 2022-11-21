В результате ракетного удара по Шевченково погибла сотрудница прокуратуры
В результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района Харьковской области 20 ноября погибла прокурор Елена Маслич.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры и отмечают, что женщина с первого дня деоккупации Шевченковской громады и Купянского района документировала факты вооруженной агрессии РФ.
«Елена Маслич посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет, заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность. У погибшей остался 15-летний сын», — говорится в заметке.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 12:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района Харьковской области 20 ноября погибла прокурор Елена Маслич.".