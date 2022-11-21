В результате ракетного удара по Шевченково погибла сотрудница прокуратуры

В результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района Харьковской области 20 ноября погибла прокурор Елена Маслич.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры и отмечают, что женщина с первого дня деоккупации Шевченковской громады и Купянского района документировала факты вооруженной агрессии РФ.

«Елена Маслич посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет, заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность. У погибшей остался 15-летний сын», — говорится в заметке.