У селищі Шевченкове повернули світло після ракетного удару РФ
У селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області, яке було частково знеструмлене внаслідок ворожого ракетного удару ввечері 20 листопада, відновили електропостачання.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ та лінію 0,4 кВ – без електрики залишилося близько 800 мешканців населеного пункту, повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
“Фахівці Шевченківського району електричних мереж (РЕМ) оперативно розпочали роботу і за кілька годин відновили електропостачання знеструмлених споживачів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 20 листопада окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ворожий боєприпас влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок, були пошкоджені сусідній будинок та школа. У квартирі загинула прокурорка, також поранено 65-річного чоловіка.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У селищі Шевченкове повернули світло після ракетного удару РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 15:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області, яке було частково знеструмлене внаслідок ворожого ракетного удару ввечері 20 листопада, відновили електропостачання.".