У селищі Шевченкове повернули світло після ракетного удару РФ

У селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області, яке було частково знеструмлене внаслідок ворожого ракетного удару ввечері 20 листопада, відновили електропостачання.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ та лінію 0,4 кВ – без електрики залишилося близько 800 мешканців населеного пункту, повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Фахівці Шевченківського району електричних мереж (РЕМ) оперативно розпочали роботу і за кілька годин відновили електропостачання знеструмлених споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 20 листопада окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ворожий боєприпас влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок, були пошкоджені сусідній будинок та школа. У квартирі загинула прокурорка, також поранено 65-річного чоловіка.