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Бойцы ГСЧС разбирают завалы двух девятиэтажек на Салтовке (фото, видео)

Происшествия 20:38   22.11.2022
Елена Нагорная
Бойцы ГСЧС разбирают завалы двух девятиэтажек на Салтовке (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

22 ноября чрезвычайники разбирали завалы двух девятиэтажных жилых домов — на улицах Гвардейцев-Широнинцев и Академика Павлова в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Спасатели с помощью специнструмента разрезали остатки бетонных конструкций на верхних этажах здания и на лестничных клетках, а также расчищали прилегающую территорию от строительного мусора, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 20:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 ноября чрезвычайники разбирали завалы двух девятиэтажных жилых домов — на улицах Гвардейцев-Широнинцев и Академика Павлова в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.".