Бойцы ГСЧС разбирают завалы двух девятиэтажек на Салтовке (фото, видео)

22 ноября чрезвычайники разбирали завалы двух девятиэтажных жилых домов — на улицах Гвардейцев-Широнинцев и Академика Павлова в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Спасатели с помощью специнструмента разрезали остатки бетонных конструкций на верхних этажах здания и на лестничных клетках, а также расчищали прилегающую территорию от строительного мусора, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области