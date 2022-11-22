Бойцы ГСЧС разбирают завалы двух девятиэтажек на Салтовке (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
22 ноября чрезвычайники разбирали завалы двух девятиэтажных жилых домов — на улицах Гвардейцев-Широнинцев и Академика Павлова в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.
Спасатели с помощью специнструмента разрезали остатки бетонных конструкций на верхних этажах здания и на лестничных клетках, а также расчищали прилегающую территорию от строительного мусора, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 ноября чрезвычайники разбирали завалы двух девятиэтажных жилых домов — на улицах Гвардейцев-Широнинцев и Академика Павлова в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.".