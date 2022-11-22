Бійці ДСНС розбирають завали двох дев’ятиповерхівок на Салтівці (фото, відео)
22 листопада надзвичайники розбирали завали двох дев’ятиповерхових житлових будинків – на вулицях Гвардійців-Широнінців та Академіка Павлова у Харкові, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі та на сходових клітинах, а також розчищали прилеглу територію від будівельного сміття, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 листопада надзвичайники розбирали завали двох дев’ятиповерхових житлових будинків – на вулицях Гвардійців-Широнінців та Академіка Павлова у Харкові, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.".