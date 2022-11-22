Бійці ДСНС розбирають завали двох дев’ятиповерхівок на Салтівці (фото, відео)

22 листопада надзвичайники розбирали завали двох дев’ятиповерхових житлових будинків – на вулицях Гвардійців-Широнінців та Академіка Павлова у Харкові, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі та на сходових клітинах, а також розчищали прилеглу територію від будівельного сміття, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області