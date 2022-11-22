Харьковская ТрО показала разбитый оккупантами памятник воинам Второй мировой

Памятник на горе Кременец в Изюме «изрешечен» осколками. Оккупанты не пощадили и знаменитых половецких баб.

Снятые на видео последствия российских обстрелов горы Кременец в Изюме опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.

«Русский мир он таков: война, смерть, руина, голод, рабство и извечный ГУЛАГ. Никакого другого русского мира нет, — считают воины Харьковской теробороны. — Скрепоносные оккупанты, несмотря на клиническое победобесие, повредили и изуродовали памятник солдатам Красной армии погибшим во время Второй мировой войны на горе Кременец в городе Изюм».

Также не уцелела после нашествия «русского мира» часть половецких баб, которые сохранились с IX — XIII.

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«Каменные бабы сделанные в 9-13 веке, являющиеся памятником сакрального искусства половцев, пережили многое за свою многосотлетнюю историю, но не все они уцелели после нашествия московских орков во времена глобального мира, интернет-технологий и полетов в космос», — прокомментировали тероборонцы.