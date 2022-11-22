Live
  • Вторник 22.11.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Харьковская ТрО показала разбитый оккупантами памятник воинам Второй мировой

Общество 09:39   22.11.2022
Оксана Горун
Харьковская ТрО показала разбитый оккупантами памятник воинам Второй мировой Кадр из видео

Памятник на горе Кременец в Изюме «изрешечен» осколками. Оккупанты не пощадили и знаменитых половецких баб.

Снятые на видео последствия российских обстрелов горы Кременец в Изюме опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.

«Русский мир он таков: война, смерть, руина, голод, рабство и извечный ГУЛАГ. Никакого другого русского мира нет, — считают воины Харьковской теробороны. — Скрепоносные оккупанты, несмотря на клиническое победобесие, повредили и изуродовали памятник солдатам Красной армии погибшим во время Второй мировой войны на горе Кременец в городе Изюм».

Также не уцелела после нашествия «русского мира» часть половецких баб, которые сохранились с IX — XIII.

  • Читайте также: Харьковская ТрО показала разбитый оккупантами памятник воинам Второй мировой

    • «Каменные бабы сделанные в 9-13 веке, являющиеся памятником сакрального искусства половцев, пережили многое за свою многосотлетнюю историю, но не все они уцелели после нашествия московских орков во времена глобального мира, интернет-технологий и полетов в космос», — прокомментировали тероборонцы.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:50
    «Убирала», «просто в машину села» — «отмазки» учителей-коллаборантов из Изюма
    18:42
    В Харьковской области горел деревянный храм 18 века – ГСЧС
    11:21
    Из Харькова в Изюм запустили автобусный маршрут, который ходит 4 раза в неделю
    07:12
    Под вчерашний ракетный удар на Харьковщине попали Изюм и Балаклея
    15:09
    Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковская ТрО показала разбитый оккупантами памятник воинам Второй мировой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник на горе Кременец в Изюме «изрешечен» осколками. Оккупанты не пощадили и знаменитых половецких баб".