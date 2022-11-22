Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової

Пам’ятник на горі Кременець в Ізюмі понівечений уламками. Окупанти не пощадили і знаменитих половецьких баб.

Зняті на відео наслідки російського обстрілу гори Кременець в Ізюмі опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.

“Руський мир він такий: війна, смерть, руїна, голод, рабство та одвічний ГУЛАГ. Ні якого іншого руського миру не існує, – вважають воїни Харківської тероборони. – Скрепоносні окупанти, не зважаючи на клінічне попєдобєсіє, пошкодили та понівечили пам’ятник солдатам Червоної армії загиблим під час Другої світової війни на горі Крем’янець у місті Ізюм”.

Також не вціліла після навали “русского мира” частина половецьких баб, які збереглися з ІХ – ХІІІ століть.

“Кам’яні баби зроблені у 9-13 сторіччі, які є пам’яткою сакрального мистецтва половців, пережили багато чого за свою багатосотрічну історію, але не всі вони вціліли після навали московських орків у часи глобального світу, інтернет-технологій та польотів у космос”, – прокоментували тероборонці.