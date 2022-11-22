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Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової

Події 09:39   22.11.2022
Оксана Горун
Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової Кадр із відео

Пам’ятник на горі Кременець в Ізюмі понівечений уламками. Окупанти не пощадили і знаменитих половецьких баб.

Зняті на відео наслідки російського обстрілу гори Кременець в Ізюмі опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.

Руський мир він такий: війна, смерть, руїна, голод, рабство та одвічний ГУЛАГ. Ні якого іншого руського миру не існує, – вважають воїни Харківської тероборони. – Скрепоносні окупанти, не зважаючи на клінічне попєдобєсіє, пошкодили та понівечили пам’ятник солдатам Червоної армії загиблим під час Другої світової війни на горі Крем’янець у місті Ізюм”.

Також не вціліла після навали “русского мира” частина половецьких баб, які збереглися з ІХ – ХІІІ століть.

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    • “Кам’яні баби зроблені у 9-13 сторіччі, які є пам’яткою сакрального мистецтва половців, пережили багато чого за свою багатосотрічну історію, але не всі вони вціліли після навали московських орків у часи глобального світу, інтернет-технологій та польотів у космос”, – прокоментували тероборонці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник на горі Кременець в Ізюмі понівечений уламками. Окупанти не пощадили і знаменитих половецьких баб".