Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової
Пам’ятник на горі Кременець в Ізюмі понівечений уламками. Окупанти не пощадили і знаменитих половецьких баб.
Зняті на відео наслідки російського обстрілу гори Кременець в Ізюмі опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.
“Руський мир він такий: війна, смерть, руїна, голод, рабство та одвічний ГУЛАГ. Ні якого іншого руського миру не існує, – вважають воїни Харківської тероборони. – Скрепоносні окупанти, не зважаючи на клінічне попєдобєсіє, пошкодили та понівечили пам’ятник солдатам Червоної армії загиблим під час Другої світової війни на горі Крем’янець у місті Ізюм”.
Також не вціліла після навали “русского мира” частина половецьких баб, які збереглися з ІХ – ХІІІ століть.
Читайте також: Як окупанти вивозили дітей із Харківщини: документ
“Кам’яні баби зроблені у 9-13 сторіччі, які є пам’яткою сакрального мистецтва половців, пережили багато чого за свою багатосотрічну історію, але не всі вони вціліли після навали московських орків у часи глобального світу, інтернет-технологій та польотів у космос”, – прокоментували тероборонці.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківська ТрО показала розбитий окупантами пам’ятник воїнам Другої світової»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник на горі Кременець в Ізюмі понівечений уламками. Окупанти не пощадили і знаменитих половецьких баб".