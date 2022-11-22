На Харьковщине обнаружили больше застенков, чем в любом регионе Украины — ИС
Группа «Информационное сопротивление», опираясь на данные Нацполиции, составила печальный рейтинг «лидеров по пыткам» во время оккупации среди областей Украины.
На данный момент трагическое первенство в этом перечне — за Харьковской областью. В нашем регионе выявили уже 25 организованных оккупантами мест для пыток.
«Это наибольшее количество застенков, обнаруженных на территории Украины, — отметили аналитики «ИС». — На Харьковщине места для пыток были в: Изюме (четыре), Купянске (четыре), Казачьей Лопани (три), Шевченково (два), Волчанске (два, Великом Бурлуке (одно), Песках-Радьковских на Боровщине (одно), Боровой и Липцах (по одному)».
14 мест пыток на данный момент обнаружили в деоккупированной части Херсонской области. К сожалению, это количество может возрасти, так как правоохранители только недавно начали работать в правобережной части области, а левобережную Херсонщину до сих пор временно контролируют оккупанты.
В северных областях страны и на Николаевщине, где российская армия долго не продержалась, организованных застенков обнаружили значительно меньше: 3 — в Киевской области, 2 — в Сумской и по одному — в Николаевской и Черниговской.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа «Информационное сопротивление», опираясь на данные Нацполиции, составила печальный рейтинг «лидеров по пыткам» во время оккупации среди областей Украины".