На Харьковщине обнаружили больше застенков, чем в любом регионе Украины — ИС

Группа «Информационное сопротивление», опираясь на данные Нацполиции, составила печальный рейтинг «лидеров по пыткам» во время оккупации среди областей Украины.

На данный момент трагическое первенство в этом перечне — за Харьковской областью. В нашем регионе выявили уже 25 организованных оккупантами мест для пыток.

«Это наибольшее количество застенков, обнаруженных на территории Украины, — отметили аналитики «ИС». — На Харьковщине места для пыток были в: Изюме (четыре), Купянске (четыре), Казачьей Лопани (три), Шевченково (два), Волчанске (два, Великом Бурлуке (одно), Песках-Радьковских на Боровщине (одно), Боровой и Липцах (по одному)».

14 мест пыток на данный момент обнаружили в деоккупированной части Херсонской области. К сожалению, это количество может возрасти, так как правоохранители только недавно начали работать в правобережной части области, а левобережную Херсонщину до сих пор временно контролируют оккупанты.

В северных областях страны и на Николаевщине, где российская армия долго не продержалась, организованных застенков обнаружили значительно меньше: 3 — в Киевской области, 2 — в Сумской и по одному — в Николаевской и Черниговской.