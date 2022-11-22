На Харківщині виявили більше катівень, ніж у будь-якому регіоні України – ІС

Група “Інформаційний спротив”, спираючись на дані Нацполіції, склала сумний рейтинг “лідерів за тортурами” під час окупації серед областей України.

На даний момент трагічна першість у цьому переліку – за Харківською областю. У нашому регіоні виявили вже 25 організованих окупантами місць для тортур.

“Це найбільша кількість катівень, виявлених на території України, – зазначили аналітики “ІС”. – На Харківщині місця для тортур були в: Ізюмі (чотири), Куп’янську (чотири), Козачій Лопані (три), Шевченковому (два), Вовчанську (два), Великому Бурлуку (одне), Пісках-Радьківських на Борівщині (одне), Боровій та Липцях (по одному)”.

14 місць катувань наразі виявили в деокупованій частині Херсонської області. На жаль, ця кількість може зрости, оскільки правоохоронці лише нещодавно почали працювати в правобережній частині області, а лівобережну Херсонщину досі тимчасово контролюють окупанти.

У північних областях країни та на Миколаївщині, де російська армія довго не протрималася, організованих катівень виявили значно менше: 3 – у Київській області, 2 – в Сумській та по одній – у Миколаївській та Чернігівській.