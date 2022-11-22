Сотрудник Укрэнерго получил орден за сбитый на Харьковщине штурмовик РФ

Сотрудник компании «Укрэнерго» Иван, который на Харьковщине сбил из ПЗРК «Игла» российский штурмовик Су-25, 21 ноября получил награду за свой подвиг — орден «За мужество» ІІІ степени.

На фронт Иван ушел в первый день полномасштабного вторжения, так как имел за плечами опыт боев в 2015-м, в составе саперной роты. Мужчина прошел обучение и присоединился к расчету зенитчиков, а в сентябре его подразделение освобождало от оккупантов Харьковскую область, рассказывают в национальной энергетической компании.

«Наступление шло всю ночь. И на утро мы уже прошли достаточно далеко, поэтому россияне прислали самолеты, чтобы прикрыть свое отступление. Их было две группы по четыре машины в каждой. Когда шла первая, коллега попытался, но не получилось прицелиться. В этих условиях самолеты идут очень низко, чтобы не увидели локаторы ПВО и очень быстро, чтобы уклоняться от нас. Я взялся за вторую, захватил в прицел предпоследнего. Что дальше было, сам не видел, потому что и самолеты, и ракеты летят очень быстро. Когда ребята из артиллерии, они были ближе к месту событий, говорят, что попал! Даже на телефон успели заснять момент попадания», — цитируют Ивана на странице Укрэнерго в Facebook.