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Співробітник Укренерго отримав орден за збитий на Харківщині штурмовик РФ

Суспільство 20:58   22.11.2022
Олена Нагорна
Співробітник Укренерго отримав орден за збитий на Харківщині штурмовик РФ

Співробітник компанії “Укренерго” Іван, який на Харківщині збив із ПЗРК “Ігла” російський штурмовик Су-25, 21 листопада отримав нагороду за свій подвиг – орден “За мужність” ІІІ ступеня.

На фронт Іван пішов у перший день повномасштабного вторгнення, бо мав за плечима досвід боїв у 2015-му у складі саперної роти. Чоловік пройшов навчання та приєднався до розрахунку зенітників, а у вересні його підрозділ звільняв від окупантів Харківську область, розповідають у національній енергетичній компанії.

“Наступ йшов всю ніч. І на ранок ми вже пройшли досить далеко, тож росіяни прислали літаки, щоб прикрити свій відступ. Їх було дві групи по чотири машини в кожній. Коли йшла перша, колега спробував, але не вийшло прицілитись. В цих умовах літаки йдуть дуже низько, щоб не побачили локатори ППО та дуже швидко, щоб ухилятися від нас. Я взявся за другу, захопив у приціл передостаннього. Що далі було, сам не бачив, бо і літаки, і ракети летять надзвичайно швидко. Коли хлопці з артилерії, вони були ближче до місця подій, кажуть, що влучив! Навіть на телефон встигли зафільмувати момент попадання”, – цитують Івана на сторінці Укренерго у Facebook.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 20:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітник компанії “Укренерго” Іван, який на Харківщині збив із ПЗРК “Ігла” російський штурмовик Су-25, 21 листопада отримав нагороду за свій подвиг – орден “За мужність” ІІІ ступеня.".