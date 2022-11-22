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В Мерефе хотят купить техническую соль по вдвое завышенным ценам — ХАЦ

Общество 19:07   22.11.2022
Елена Нагорная
В Мерефе хотят купить техническую соль по вдвое завышенным ценам — ХАЦ Коллаж: ХАЦ

В Харьковской области Мерефянский горсовет объявил торги на приобретение технической соли с ожидаемой стоимостью 540 тысяч гривен.

В документах говорится о приобретении 30 тысяч тонн технической соли (помол №3) с доставкой, то есть стоимость одной тонны может достичь 18 тысяч гривен, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему государственных закупок Prozorro.

«Недавно ХАЦ писал о приобретении соли харьковскими коммунальщиками по самым высоким до сих пор ценам в Украине. Так, «Дорремстрой» заключил соглашение с ООО «Укрхимстандарт» на поставку технической соли стоимостью более 44 миллионов гривен. Цена одной тонны соли составляет 14799 гривен. Но Мерефа может перебить эти показатели», — пишут активисты.

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По данным ХАЦ, областной автодор тратит на соль 8140 гривен за тонну, в Сумах ее покупают по 8140 гривен, а в Виннице — по 10290 гривен за тонну.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области Мерефянский горсовет объявил торги на приобретение технической соли с ожидаемой стоимостью 540 тысяч гривен.".