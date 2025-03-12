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О вреде соли заявили специалисты: сколько грамм в день можно и как есть меньше

Общество 14:13   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
О вреде соли заявили специалисты: сколько грамм в день можно и как есть меньше

В Харьковском областном центре контроля и профилактике болезней напомнили, почему чрезмерное потребление соли негативно сказывается на здоровье, а также – сколько грамм этого минерала считается безопасной нормой для взрослого человека.

Специалисты констатировали, что пищевая соль – неотъемлемая часть сбалансированного питания человека, без которой трудно представить приготовление пищи. Однако ее чрезмерное потребление может привести к артериальной гипертензии и другим хроническим заболеваниям.

По рекомендациям ВООЗ, в день взрослый человек должен употреблять не больше пяти граммов соли – это чайная ложка без «горки». При этом, необходимо помнить, что минерал содержится еще и в хлебобулочных изделиях, консервах, некоторых молочных продуктах – например, в сыре, соусах и других готовых продуктах. И это необходимо учитывать, добавляя соль во время приготовления пищи.

Как правильно выбирать и готовить еду с меньшим содержанием соли:
– Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием соли.
– При покупке продуктов питания внимательно смотрите на этикетку. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли. В случае отсутствия информации о количестве соли, помните простое правило – чем ближе к началу списка ингредиентов расположена соль, тем больше ее содержание.
– Перейдите на хлеб с самым низким содержанием соли, в идеале – не более 0,9 г. на 100 г продукта.
– Замените в своем рационе готовые колбасные изделия, копченую и соленую рыбу на собственноручно приготовленные блюда с низким содержанием соли.
– Кефир, кисломолочные мягкие сыры, йогурты без добавления сахара, соли и ароматизаторов – полезная альтернатива соленым сырам.
– Потребляйте минимум соленых закусок и продуктов быстрого приготовления.
– Готовьте специи и приправы самостоятельно с добавлением зелени, трав, чеснока, имбиря, цитрусовых и т.п.
– Уберите солонку со стола. Это поможет избежать досаливания пищи в тарелке.
– Уменьшайте количество добавленной соли во время приготовления блюд.

Благодаря этому, отметили в областном центре контроля и профилактике болезней, постепенно удастся уменьшить количество потребляемой соли, а вкусовые рецепторы легче адаптируются к новым вкусам.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 14:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре контроля и профилактике болезней напомнили, сколько грамм этого минерала считается безопасной нормой для взрослого человека.".