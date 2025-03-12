О вреде соли заявили специалисты: сколько грамм в день можно и как есть меньше

В Харьковском областном центре контроля и профилактике болезней напомнили, почему чрезмерное потребление соли негативно сказывается на здоровье, а также – сколько грамм этого минерала считается безопасной нормой для взрослого человека.

Специалисты констатировали, что пищевая соль – неотъемлемая часть сбалансированного питания человека, без которой трудно представить приготовление пищи. Однако ее чрезмерное потребление может привести к артериальной гипертензии и другим хроническим заболеваниям.

По рекомендациям ВООЗ, в день взрослый человек должен употреблять не больше пяти граммов соли – это чайная ложка без «горки». При этом, необходимо помнить, что минерал содержится еще и в хлебобулочных изделиях, консервах, некоторых молочных продуктах – например, в сыре, соусах и других готовых продуктах. И это необходимо учитывать, добавляя соль во время приготовления пищи.

Как правильно выбирать и готовить еду с меньшим содержанием соли:

– Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием соли.

– При покупке продуктов питания внимательно смотрите на этикетку. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли. В случае отсутствия информации о количестве соли, помните простое правило – чем ближе к началу списка ингредиентов расположена соль, тем больше ее содержание.

– Перейдите на хлеб с самым низким содержанием соли, в идеале – не более 0,9 г. на 100 г продукта.

– Замените в своем рационе готовые колбасные изделия, копченую и соленую рыбу на собственноручно приготовленные блюда с низким содержанием соли.

– Кефир, кисломолочные мягкие сыры, йогурты без добавления сахара, соли и ароматизаторов – полезная альтернатива соленым сырам.

– Потребляйте минимум соленых закусок и продуктов быстрого приготовления.

– Готовьте специи и приправы самостоятельно с добавлением зелени, трав, чеснока, имбиря, цитрусовых и т.п.

– Уберите солонку со стола. Это поможет избежать досаливания пищи в тарелке.

– Уменьшайте количество добавленной соли во время приготовления блюд.

Благодаря этому, отметили в областном центре контроля и профилактике болезней, постепенно удастся уменьшить количество потребляемой соли, а вкусовые рецепторы легче адаптируются к новым вкусам.