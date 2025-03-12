Про шкоду солі заявили фахівці: скільки грамів на день можна і як їсти менше

У Харківському обласному центрі контролю та профілактиці хвороб нагадали, чому надмірне споживання солі негативно позначається на здоров’ї, а також – скільки грамів цього мінералу вважається безпечною нормою для дорослої людини.

Фахівці констатували, що харчова сіль є невід’ємною частиною збалансованого харчування людини, без якої важко уявити приготування їжі. Однак її надмірне споживання може призвести до артеріальної гіпертензії та інших хронічних захворювань.

За рекомендаціями ВООЗ, на день доросла людина має вживати не більше п’яти грамів солі – це чайна ложка без “гірки”. При цьому варто памʼятати, що мінерал міститься ще й у хлібобулочних виробах, консервах, деяких молочних продуктах – наприклад, у сирі, соусах та інших готових продуктах. І це необхідно враховувати, додаючи сіль під час приготування їжі.

Як правильно обирати та готувати їжу з меншим вмістом солі

– Обмежте споживання оброблених продуктів з високим вмістом солі.

– При купівлі харчових продуктів уважно дивіться на етикетку. Обирайте продукти зі зниженим вмістом солі. У разі відсутності інформації про кількість солі, пам’ятайте просте правило – чим ближче до початку списку інгредієнтів розташована сіль, тим більший її вміст.

– Перейдіть на хліб з найнижчим вмістом солі, в ідеалі – не більше 0,9 г на 100 г продукту.

– Замініть у своєму раціоні готові ковбасні вироби, копчену та солону рибу на власноруч приготовлені страви з низьким вмістом солі.

– Кефір, кисломолочні м’які сири, йогурти без додавання цукру, солі та ароматизаторів – є корисною альтернативою солоним сирам.

– Споживайте щонайменше солоних закусок і продуктів швидкого приготування.

– Готуйте спеції та приправи власноруч з додаванням зелені, трав, часнику, імбиру, цитрусових тощо.

– Приберіть сільничку зі столу. Це допоможе уникнути досолювання їжі в тарілці.

– Зменшуйте кількість доданої солі під час приготування страв.

Завдяки цьому, зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, поступово вдасться зменшити кількість споживаної солі, а смакові рецептори легше адаптуються до нових смаків.