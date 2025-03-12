Про шкоду солі заявили фахівці: скільки грамів на день можна і як їсти менше
У Харківському обласному центрі контролю та профілактиці хвороб нагадали, чому надмірне споживання солі негативно позначається на здоров’ї, а також – скільки грамів цього мінералу вважається безпечною нормою для дорослої людини.
Фахівці констатували, що харчова сіль є невід’ємною частиною збалансованого харчування людини, без якої важко уявити приготування їжі. Однак її надмірне споживання може призвести до артеріальної гіпертензії та інших хронічних захворювань.
За рекомендаціями ВООЗ, на день доросла людина має вживати не більше п’яти грамів солі – це чайна ложка без “гірки”. При цьому варто памʼятати, що мінерал міститься ще й у хлібобулочних виробах, консервах, деяких молочних продуктах – наприклад, у сирі, соусах та інших готових продуктах. І це необхідно враховувати, додаючи сіль під час приготування їжі.
Завдяки цьому, зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, поступово вдасться зменшити кількість споживаної солі, а смакові рецептори легше адаптуються до нових смаків.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лабцентр, питание, продукты, соль;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 14:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі контролю та профілактиці хвороб нагадали, скільки грамів цього мінералу вважається безпечною нормою для дорослої людини.".