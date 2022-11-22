У Мерефі хочуть купити технічну сіль за вдвічі завищеними цінами – ХАЦ

На Харківщині Мереф’янська міськрада оголосила торги на придбання технічної солі з очікуваною вартістю 540 тисяч гривень.

У документах йдеться про придбання 30 тисяч тонн технічної солі (помел №3) з доставкою, тобто вартість однієї тонни може сягнути 18 тисяч гривень, повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему державних закупівель Prozorro.

“Нещодавно ХАЦ писав про придбання солі харківськими комунальниками за найвищими до цього часу цінами в Україні. Так, “Шляхрембуд” уклав угоду з ТОВ “Укрхімстандарт” на постачання технічної солі вартістю понад 44 мільйони гривень. Ціна однієї тонни солі складає 14799 гривень. Але Мерефа може перебити ці показники”, – пишуть активісти.

За даними ХАЦ, обласний автодор витрачає на сіль 8140 гривень за тонну, в Сумах її купують по 8140 гривень, а в Вінниці – по 10290 гривень за тонну.