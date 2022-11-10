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Асфальт для дороги в “тихій” частині Харківщини дорожче, ніж у Миколаєві

Економіка 13:50   10.11.2022
Оксана Горун
Асфальт для дороги в “тихій” частині Харківщини дорожче, ніж у Миколаєві

Харківський антикорупційний центр звернув увагу на “несподівані” розцінки, за якими закуповують матеріали для ремонту об’їзної дороги у Краснокутську.

Йдеться про ремонт дороги вартістю 15,5 млн грн. Угода Краснокутської селищної ради з підрядником (ТОВ “Легіонбуд”) опублікована на сайті “Прозорро”.

“Угода була підписана без проведення відкритих торгів. Краснокутська селищна рада любить укладати угоди саме з цією фірмою, – зазначили в Харківському антикорупційному центрі. – При цьому ХАЦ вже фіксував, що ціни на матеріали завищені в порівнянні з іншими містами, і тенденція зберігається. Наприклад, асфальтобетонні суміші тип Б марка 1 купують по 6157 гривень за тонну. Для порівняння у Миколаєві, який знаходиться під постійними обстрілами, такий само асфальт купують по 4 тисячі гривень за тонну”.

Асфальт для дороги у Краснокутську суттєво дорожчий, ніж для аналогічних робіт у Бучанському районі Київщини – там матеріал закупили по 4200 грн за тонну.

Подібна тенденція зберігається і для деяких інших матеріалів, які використовують шляховики.

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    • “Щебінь у Краснокутську купують по 3000 гривень за кубічний метр. Це втричі дорожче, ніж у Запоріжжі. Пісок купують у 2,5 рази дорожче”, – оцінили фахівці ХАЦ.

    Зазначимо, що Краснокутський район Харківщини можна назвати “безпечним”. Він не був під окупацією, там практично не було обстрілів, Краснокутськ активно приймає внутрішніх переселенців.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 13:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський антикорупційний центр звернув увагу на “несподівані” розцінки, за якими закуповують матеріали для ремонту об’їзної дороги у Краснокутську".