Асфальт для дороги в «тихой» части Харьковщины купили дороже, чем в Николаеве
Харьковский антикоррупционный центр обратил внимание на «неожиданные» расценки, по которым закупают матералы для ремонта объездной дороги в Краснокутске.
Речь идет о ремонте дороги стоимостью в 15,5 млн грн. Соглашение Краснокутского поссовета с подрядчиком (ООО «Легионстрой») опубликовано на сайте «Прозорро».
«Соглашение было подписано без проведения открытых торгов. Краснокутский поссовет любит заключать сделки именно с этой фирмой, — отметили в Харьковском антикоррупционном центре. — При этом ХАЦ уже фиксировал, что цены на материалы завышены по сравнению с другими городами, и тенденция сохраняется. К примеру, асфальтобетонные смеси тип Б марка 1 покупают по 6157 гривен за тонну. Для сравнения в Николаеве, который находится под постоянными обстрелами, такой же асфальт покупают по 4 тысячи гривен за тонну».
Асфальт для дороги в Краснокутске существенно дороже, чем для аналогичных работ в Бучанском районе на Киевщине — там материал закупили по 4200 грн за тонну.
Подобная тенденция сохраняется и для некоторых других материалов, которые используют дорожники.
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«Щебень в Краснокутске покупают по 3000 гривен за кубический метр. Это втрое дороже, чем в Запорожье. Песок покупают в 2,5 раза дороже», — оценили специалисты ХАЦ.
Отметим, что Краснокутский район на Харьковщине можно назвать «безопасным». Он не был под оккупацией, там практически не было обстрелов, Краснокутск активно принимает внутренних переселенцев.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 13:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр обратил внимание на «неожиданные» расценки, по которым закупают матералы для ремонта объездной дороги в Краснокутске".