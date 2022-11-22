В среду два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому
Движение троллейбусов №3 и 7 будет запрещено по ряду улиц с 11:00 до 13:00 23 ноября.
Это связано с аварийным ремонтом троллейбусной контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
— №3: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Героев Сталинграда — пр. Гагарина — ул. Вернадского — ул. Кузнечная — разворотный круг «ул. Университетская»;
— №7: ст. м. «Армейская» — пр. Героев Харькова — б-р Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — б-р Богдана Хмельницкого — ул. Танкопия — ул. Ощепкова — ст. м. «Армейская».
Читайте также: В октябре троллейбусы и трамваи перевезли на 600 тысяч пассажиров больше
Новости по теме:
Вы читали новость: «В среду два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов №3 и 7 будет запрещено по ряду улиц с 11:00 до 13:00 23 ноября.".