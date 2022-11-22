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В среду два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому

Общество 19:17   22.11.2022
Елена Нагорная
В среду два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому Фото: Харьковский горсовет

Движение троллейбусов №3 и 7 будет запрещено по ряду улиц с 11:00 до 13:00 23 ноября.

Это связано с аварийным ремонтом троллейбусной контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

— №3: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Героев Сталинграда — пр. Гагарина — ул. Вернадского — ул. Кузнечная — разворотный круг «ул. Университетская»;

— №7: ст. м. «Армейская» — пр. Героев Харькова — б-р Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — ул. Мира — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — б-р Богдана Хмельницкого — ул. Танкопия — ул. Ощепкова — ст. м. «Армейская».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 19:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов №3 и 7 будет запрещено по ряду улиц с 11:00 до 13:00 23 ноября.".