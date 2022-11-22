У середу два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому
Рух тролейбусів №3 та 7 буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада.
Це пов’язано із аварійним ремонтом тролейбусної контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
– №3: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Кузнечна – розворотне коло «вул. Університетська»;
– №7: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – б-р Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – б-р Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська».
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів №3 та 7 буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада.".