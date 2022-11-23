Коллаборант из Хотомли на Харьковщине возил продукты на российские блокпосты

Коллаборант из Чугуевщины призвал односельчан поддерживать РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Местный житель села Хотомля Чугуевского района неоднократно публично поддерживал действия страны-агрессора.

Коллаборант убеждал односельчан, что военные рф не обстреливают населенные пункты Харьковщины и мирное население, а наоборот, уверял, что обстрелы совершаются исключительно ВСУ.

Также мужчина развозил продовольствие на блокпосты, где находились российские солдаты.

Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщил мужчине о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).