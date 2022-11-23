Колаборант з Хотомлі на Харківщині возив харчі на російські блокпости

Колаборант із Чугуївщини закликав односельців підтримувати рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Місцевий мешканець села Хотімля Чугуївського району неодноразово публічно висловлювався у підтримку дій країни-агресора.

Колаборант переконував односельців, що військові рф не обстрілюють населені пункти Харківщини та мирне населення, а навпаки, запевняв, що обстріли вчиняються виключно ЗСУ.

Також чоловік розвозив харчі на блокпости, де перебували російські солдати.

Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомив чоловіку про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).