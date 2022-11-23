Колаборант з Хотомлі на Харківщині возив харчі на російські блокпости
Колаборант із Чугуївщини закликав односельців підтримувати рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Місцевий мешканець села Хотімля Чугуївського району неодноразово публічно висловлювався у підтримку дій країни-агресора.
Колаборант переконував односельців, що військові рф не обстрілюють населені пункти Харківщини та мирне населення, а навпаки, запевняв, що обстріли вчиняються виключно ЗСУ.
Також чоловік розвозив харчі на блокпости, де перебували російські солдати.
Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомив чоловіку про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 14:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборант із Чугуївщини закликав односельців підтримувати рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".