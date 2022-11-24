Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов Харьковщины и применила беспилотник
Российская армия в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковщины как с территории Белгородской области, так и с временно оккупированных районов. Вблизи границы враг применил ударный беспилотник.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении с приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголевка и Двуречная. Вблизи села Зеленое враг применил ударный БпЛА.
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На Купянском направлении оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестовое, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковщины как с территории Белгородской области, так и с временно оккупированных районов. Вблизи границы враг применил ударный беспилотник.".