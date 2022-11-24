Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов Харьковщины и применила беспилотник

Российская армия в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковщины как с территории Белгородской области, так и с временно оккупированных районов. Вблизи границы враг применил ударный беспилотник.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении с приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголевка и Двуречная. Вблизи села Зеленое враг применил ударный БпЛА.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестовое, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка.