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Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов Харьковщины и применила беспилотник

Происшествия 18:27   24.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов Харьковщины и применила беспилотник

Российская армия в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковщины как с территории Белгородской области, так и с временно оккупированных районов. Вблизи границы враг применил ударный беспилотник.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении с приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголевка и Двуречная. Вблизи села Зеленое враг применил ударный БпЛА.

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На Купянском направлении оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестовое, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковщины как с территории Белгородской области, так и с временно оккупированных районов. Вблизи границы враг применил ударный беспилотник.".