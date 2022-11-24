Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Харківщини та застосувала безпілотник

Російська армія протягом доби обстрілювала населені пункти Харківщини як з Бєлгородської області, так і з тимчасово окупованих районів. Поблизу кордону ворог застосував ударний безпілотник.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку з прикордонних районів Бєлгородської області противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна. Поблизу села Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка.