Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Харківщини та застосувала безпілотник
Російська армія протягом доби обстрілювала населені пункти Харківщини як з Бєлгородської області, так і з тимчасово окупованих районів. Поблизу кордону ворог застосував ударний безпілотник.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку з прикордонних районів Бєлгородської області противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна. Поблизу села Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.
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На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 18:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія протягом доби обстрілювала населені пункти Харківщини як з Бєлгородської області, так і з тимчасово окупованих районів. Поблизу кордону ворог застосував ударний безпілотник.".