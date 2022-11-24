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Вночі росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300 – поліція (фото)

Події 13:18   24.11.2022
Оксана Горун
Вночі росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300 – поліція (фото)

Від обстрілу, який вели за попередніми даними із ЗРК С-300, постраждав Куп’янський район.

“Вночі 24 листопада окупанти завдали удару по Куп’янському району. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад і розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирва на місці обстрілу у Куп'янському районі 24 листопада

Попередньо, російські військові стріляли зі зенітно-ракетного комплексу С-300.

Уламок ракети у Куп'янському районі 24 листопада

Експерти оглянули місце події та зібрали речові докази.

  • Читайте також: На Харківщині війська рф обстріляли три села біля Куп’янська і прикордоння

    • Вирва на місці обстрілу в Куп'янському районі 24 листопада 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від обстрілу, який вели за попередніми даними із ЗРК С-300, постраждав Куп’янський район".