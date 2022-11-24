Вночі росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300 – поліція (фото)

Від обстрілу, який вели за попередніми даними із ЗРК С-300, постраждав Куп’янський район.

“Вночі 24 листопада окупанти завдали удару по Куп’янському району. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад і розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, російські військові стріляли зі зенітно-ракетного комплексу С-300.

Експерти оглянули місце події та зібрали речові докази.