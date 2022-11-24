Вночі росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300 – поліція (фото)
Від обстрілу, який вели за попередніми даними із ЗРК С-300, постраждав Куп’янський район.
“Вночі 24 листопада окупанти завдали удару по Куп’янському району. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад і розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Попередньо, російські військові стріляли зі зенітно-ракетного комплексу С-300.
Експерти оглянули місце події та зібрали речові докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від обстрілу, який вели за попередніми даними із ЗРК С-300, постраждав Куп’янський район".