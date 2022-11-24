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Ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 — полиция (фото)

Происшествия 13:18   24.11.2022
Оксана Горун
Ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 — полиция (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

От обстрела, который вели, по предварительным данным, из ЗРК С-300, пострадал Купянский район.

«Ночью 24 ноября оккупанты нанесли удар по Купянскому району. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено учебное заведение и расположены рядом жилые дома. На месте попадания образовалась воронка», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Воронка на месте обстрела в Купянском районе 24 ноября
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Предварительно, российские военные стреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Обломок ракеты в Купянском районе 24 ноября
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Эксперты осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.

  • Читайте также: Утренний обстрел Купянска: медики рассказали о состоянии троих пострадавших

    • Воронка на месте обстрела в Купянском районе 24 ноября 2
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От обстрела, который вели, по предварительным данным, из ЗРК С-300, пострадал Купянский район".