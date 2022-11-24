Ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 — полиция (фото)

От обстрела, который вели, по предварительным данным, из ЗРК С-300, пострадал Купянский район.

«Ночью 24 ноября оккупанты нанесли удар по Купянскому району. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено учебное заведение и расположены рядом жилые дома. На месте попадания образовалась воронка», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, российские военные стреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Эксперты осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.