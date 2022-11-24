Ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 — полиция (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
От обстрела, который вели, по предварительным данным, из ЗРК С-300, пострадал Купянский район.
«Ночью 24 ноября оккупанты нанесли удар по Купянскому району. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено учебное заведение и расположены рядом жилые дома. На месте попадания образовалась воронка», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно, российские военные стреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Эксперты осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От обстрела, который вели, по предварительным данным, из ЗРК С-300, пострадал Купянский район".