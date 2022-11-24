Как восстанавливают разбитые врагом дома в Холодногорском районе (фото)

В Холодногорском районе Харькова восстанавливают жилые дома по улицам Холодногорской, Большой Панасовской и Полтавский Шлях, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Как сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета, работы проводят строители компаний «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», а также КП «Харьковспецстрой».

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Фото: Харьковский горсовет