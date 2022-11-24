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Как восстанавливают разбитые врагом дома в Холодногорском районе (фото)

Общество 19:27   24.11.2022
Елена Нагорная
Как восстанавливают разбитые врагом дома в Холодногорском районе (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Холодногорском районе Харькова восстанавливают жилые дома по улицам Холодногорской, Большой Панасовской и Полтавский Шлях, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Как сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета, работы проводят строители компаний «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», а также КП «Харьковспецстрой».

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Фото: Харьковский горсовет

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе Харькова восстанавливают жилые дома по улицам Холодногорской, Большой Панасовской и Полтавский Шлях, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.".