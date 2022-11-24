Як відновлюють розбиті ворогом будинки в Холодногірському районі (фото)
У Холодногірському районі Харкова відновлюють житлові будинки по вулицях Холодногірська, Велика Панасівська та Полтавський Шлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомляють у пресслужбі Харківської міськради, роботи проводять будівельники компаній “Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, а також КП “Харківспецбуд”.
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Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 19:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова відновлюють житлові будинки по вулицях Холодногірська, Велика Панасівська та Полтавський Шлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.".