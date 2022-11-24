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Як відновлюють розбиті ворогом будинки в Холодногірському районі (фото)

Суспільство 19:27   24.11.2022
Елена Нагорная
Як відновлюють розбиті ворогом будинки в Холодногірському районі (фото)

У Холодногірському районі Харкова відновлюють житлові будинки по вулицях Холодногірська, Велика Панасівська та Полтавський Шлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомляють у пресслужбі Харківської міськради, роботи проводять будівельники компаній “Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, а також КП “Харківспецбуд”.

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Фото: Харківська міськрада

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 19:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі Харкова відновлюють житлові будинки по вулицях Холодногірська, Велика Панасівська та Полтавський Шлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.".