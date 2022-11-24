Як відновлюють розбиті ворогом будинки в Холодногірському районі (фото)

У Холодногірському районі Харкова відновлюють житлові будинки по вулицях Холодногірська, Велика Панасівська та Полтавський Шлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомляють у пресслужбі Харківської міськради, роботи проводять будівельники компаній “Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, а також КП “Харківспецбуд”.

Читайте також: Усі постраждалі від обстрілів будинки Харкова намагатимуться зберегти



Фото: Харківська міськрада