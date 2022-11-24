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Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:08   24.11.2022
Оксана Горун
Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 ноября сообщил об обстрелах Харьковской области.

Харьковщину упомянули в сводке Генштаба среди областей, на территорию которых пришлись вчерашние удары по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. Всего по Украине РФ выпустила 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА Ланцет. 51 ракету и 5 беспилотников Силы обороны Украины сбили.

«На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник содержит подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области»,  — отметили в Генштабе.

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    • Также обстрелы продолжаются на Купянском направлении. Там по населенным пунктам стреляют из всего, что есть в распоряжении —  танков, минометов и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки пострадали районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 ноября сообщил об обстрелах Харьковской области".