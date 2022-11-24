Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 ноября сообщил об обстрелах Харьковской области.

Харьковщину упомянули в сводке Генштаба среди областей, на территорию которых пришлись вчерашние удары по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. Всего по Украине РФ выпустила 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА Ланцет. 51 ракету и 5 беспилотников Силы обороны Украины сбили.

«На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник содержит подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также обстрелы продолжаются на Купянском направлении. Там по населенным пунктам стреляют из всего, что есть в распоряжении — танков, минометов и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки пострадали районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.